Bir konut vurgunu daha: 150 kişi dolandırıldı

Mağdur vatandaşlar, “1 milyon 200 bin TL verip tapumu aldım ancak dairem tamamlanmamış durumda. Bir an evvel ortaya çıkıp bunun hesabını vermesi gerekiyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Firma çalışanı ise E.Ö.'ye ulaşamadığını belirterek, çalışanların ve alıcıların mağdur olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, “Kışın ortasında sıcak bir yuva hayali kurarken, dolandırıldığımızı anladık. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi. Öte yandan bazı müteahhitler de E.Ö.'nün projelerinde daireleri ederinin altında satarak kendilerini de mağdur ettiğini iddia etti.



