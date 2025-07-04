Bir kuş cenneti daha can çekişiyor! Kuruma noktasına geldi

‘SU TASARRUFUNA BAŞLAMAMIZ LAZIM’

Prof. Dr. Kılıç, su tasarrufunun yapılması gerektiğini belirterek, “Bu çok önemli bir olaydır. Bunun dışında bizim tüm kurumlarla iş birliği yaparak, vatandaşların da desteğiyle su tasarrufuna başlamamız lazım. Tarımda, sanayide ve ev kullanımında su tasarrufu mecburiyeti var. Aksi takdirde çok ciddi sorunlarla karşılaşırız. İş birliğiyle çok ciddi olan kuraklık ve susuzluk sorununun üstesinden gelme şansı var. Ülkemizin en büyük problemi deprem. Fakat bunun kadar önemli olan bir diğer sorun da susuzluk ve kuraklık. Alınabilecek tedbirler var. Bu, bilim insanlarının ve uzmanların görüşleriyle gerçekleşebilir. Aksi takdirde bizi çok zor günler bekliyor. Bunların üstesinden gelmenin yolu aklı ve bilimi kullanmaktan geçiyor. Aksi takdirde sıkıntılı günler hem tarımda hem sanayide hem de evsel su kullanımında karşımıza çıkacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA)