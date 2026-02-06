Bir kuyumcu soygunu daha: Çalışanı dövüp altınlarla kaçtılar

'KUYUMCULAR SABAH ERKEN AÇMASIN'

Batman Kuyumcular Derneği Başkanı Şehmus Kaplan, “2 kar maskeli şüpheli, gelip bizim kuyumcu kardeşimizin iş yerine giriyorlar. Kurusıkıymış silahları. Biri havaya ateş ediyor. Biri de kabzasıyla çalışanın kafasına vuruyor. 1 kiloya yakın altını alıp kaçıyorlar. İnşallah en kısa zamanda bunlar yakalanır. Gereği yapılır. Kuyumculara sabah erken açmamalarını tavsiye ediyoruz. Saat 10.00 civarında açmalarını istiyoruz. Allah yardımcımız olsun” dedi. (DHA)