Bir mahalle alevlere teslim oldu: Çok sayıda ev küle döndü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir evin ambarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Yangında 15 ev tamamen yandı.

Kaynak: DHA
Köseler Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında bir evin ambar kısmında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişikteki diğer evlere sıçradı. 

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 7 itfaiye aracı, BASKİ’den 1 su ikmal aracı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’ndan 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ve Eti Maden’e ait 2 arazöz olmak üzere toplam 15 araç sevk edildi. 

Ekipler, alevlerin yerleşim alanında daha fazla yayılmaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 15 ev tamamen yandı. 

