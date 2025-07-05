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  4. Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı! Lapseki'den dumanlar yükseliyor

Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı! Lapseki'den dumanlar yükseliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İHA
Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı! Lapseki'den dumanlar yükseliyor - Resim: 1

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü Doğandere mevkii yakınlarında ormanda saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. 

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Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı! Lapseki'den dumanlar yükseliyor - Resim: 2

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

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Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı! Lapseki'den dumanlar yükseliyor - Resim: 3

Yangına havadan 3 uçak, 4 helikopter ile karadan 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale ediliyor.

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Bir orman yangını da Çanakkale'de çıktı! Lapseki'den dumanlar yükseliyor - Resim: 4

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise, yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtilerek, "An itibariyle yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur" denildi.

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