Bir orman yangını daha... Alevler kısa sürede büyüdü
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, 5 saattlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA/DHA
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ormanda, saat 12.30 sıralarında örtü yangını çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yangının çıktığı alanın yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.
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Saat 12.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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