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Bir orman yangını daha... Alevler kısa sürede büyüdü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, 5 saattlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA/DHA
Bir orman yangını daha... Alevler kısa sürede büyüdü - Resim: 1

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ormanda, saat 12.30 sıralarında örtü yangını çıktı. 

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Bir orman yangını daha... Alevler kısa sürede büyüdü - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Bir orman yangını daha... Alevler kısa sürede büyüdü - Resim: 3

Yangının çıktığı alanın yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi. 

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Bir orman yangını daha... Alevler kısa sürede büyüdü - Resim: 4

Saat 12.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

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