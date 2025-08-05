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Bir orman yangını daha... Alevler kontrol altına alınamıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Kaynak: İHA
Bir orman yangını daha... Alevler kontrol altına alınamıyor - Resim: 1

Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma personeli ve köylü sevk edilirken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Arazinin sarp ve ormanlık olması, müdahaleyi güçleştiriyor.

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Bir orman yangını daha... Alevler kontrol altına alınamıyor - Resim: 2

Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.

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Bir orman yangını daha... Alevler kontrol altına alınamıyor - Resim: 3
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Bir orman yangını daha... Alevler kontrol altına alınamıyor - Resim: 4
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