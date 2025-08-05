Bir orman yangını daha... Alevler kontrol altına alınamıyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma personeli ve köylü sevk edilirken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Arazinin sarp ve ormanlık olması, müdahaleyi güçleştiriyor.
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Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.
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