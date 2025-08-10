Bir orman yangını daha... Bu sefer Denizli yanıyor
Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 / 5
Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı.
2 / 5
Yangınına havadan 3 helikopterin yanı sıra karadan ise 10 arazöz, 1 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
3 / 5
Yangının büyümeden kontrol altına alınması için zamana karşı verilen mücadeleye köylüler de gerek ellerindeki kazma kürekler gerekse traktör ve su tankerleriyle destek veriyor.
4 / 5