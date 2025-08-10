  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir orman yangını daha... Bu sefer Denizli yanıyor!

Bir orman yangını daha... Bu sefer Denizli yanıyor

Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA
Bir orman yangını daha... Bu sefer Denizli yanıyor - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 / 5
Bir orman yangını daha... Bu sefer Denizli yanıyor - Resim: 2

Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. 

2 / 5
Bir orman yangını daha... Bu sefer Denizli yanıyor - Resim: 3

Yangınına havadan 3 helikopterin yanı sıra karadan ise 10 arazöz, 1 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. 

3 / 5
Bir orman yangını daha... Bu sefer Denizli yanıyor - Resim: 4

Yangının büyümeden kontrol altına alınması için zamana karşı verilen mücadeleye köylüler de gerek ellerindeki kazma kürekler gerekse traktör ve su tankerleriyle destek veriyor.

4 / 5