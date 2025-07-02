Bir orman yangını daha... Şimdi de Bursa yanıyor!
Bursa'da ağaçlık alanda yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 11.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı.
1 / 3
Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 / 3
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelle müdahale ediyor. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.
3 / 3