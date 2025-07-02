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Bir orman yangını daha... Şimdi de Bursa yanıyor!

Bursa'da ağaçlık alanda yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA / İHA
Bir orman yangını daha... Şimdi de Bursa yanıyor! - Resim: 1

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı.

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Bir orman yangını daha... Şimdi de Bursa yanıyor! - Resim: 2

Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bir orman yangını daha... Şimdi de Bursa yanıyor! - Resim: 3

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelle müdahale ediyor. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

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