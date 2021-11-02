Bir otomobil kaç maaşla alınabiliyor? Alım gücünde 18 yıl öncesine geri döndük

Asgari ücret ve otomobil fiyatları karşılaştırıldığında makasın en düşük olduğu yıl olan 2016'da en fazla satış yapıldı. Verilere göre bu yıllarda, Türkiye otomotiv pazarı tarihinin en yüksek büyüklüğüne ulaşarak 1 milyon adet sınırına dayanmıştı. Yukarıdaki tabloya göre bu tarihten sonra pazar düşüşe geçerek, 2020 yılında koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen 770 bin adeti geçti.