Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü

6 çocuk babası Z.A. ise “Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz. Daha önce de köyümüze başı boş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz. Van ilimizde 10 yaşındaki bir çocuğumuz da başıboş köpek saldırısı sonucu vefat etti. Sorumsuzca sokaklara bırakılan köpekler sıkıntı doğuruyor'' dedi.