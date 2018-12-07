Bir polisin en zor anı ! Acı haberi veremedi...
Antalya'da intihar eden bir kişinin telefonu çalınca polis telefonu açamadı.
Antalya’da seyir terasına gelerek manzara izledikten sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş eden Erol Damar (40) hayatını kaybetti. Olay sonrası Damar’ın çalan cep telefonuna polis cevap veremedi.
Edinilen bilgiye göre 07 ABJ 968 plakalı motosikletiyle seyir terasına gelen Erol Damar, burada bir süre manzara izledikten sonra sırt çantasından çıkardığı tüfeği alıp başına dayadı.