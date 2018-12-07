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  3. 07 Aralık 2018 23:17

Bir polisin en zor anı ! Acı haberi veremedi...

Antalya'da intihar eden bir kişinin telefonu çalınca polis telefonu açamadı.

Bir polisin en zor anı ! Acı haberi veremedi...

Antalya’da seyir terasına gelerek manzara izledikten sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş eden Erol Damar (40) hayatını kaybetti. Olay sonrası Damar’ın çalan cep telefonuna polis cevap veremedi.

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Bir polisin en zor anı ! Acı haberi veremedi...

Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında 17.30’da meydana geldi.

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Bir polisin en zor anı ! Acı haberi veremedi...

Edinilen bilgiye göre 07 ABJ 968 plakalı motosikletiyle seyir terasına gelen Erol Damar, burada bir süre manzara izledikten sonra sırt çantasından çıkardığı tüfeği alıp başına dayadı.

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Bir polisin en zor anı ! Acı haberi veremedi...

Çevredekilerin ikna etme çabalarına aldırış etmeyen Damar, ateş ederek hayatına son verdi.

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