Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı
İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
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Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor. (DHA)
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