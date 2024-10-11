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Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı

İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı.

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Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı - Resim: 3

Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Bir psikopat daha: Eline bıçak aldı; önüne gelene saldırdı - Resim: 4

Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor. (DHA)

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