Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi. Biri doktor 3 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA
İstanbul'da biri diş hekimi 3 kişinin açtıkları kliniğinde yasadışı yollarla ülkeye soktukları ilaç ve cihazları kullandığı tespit edidi.
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İlaçları iş yerinin deposundaki gizli bölmede saklayan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet kaçak ilaç ve tıbbi cihaz da ele geçirildi.
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Gözaltına alınan 1'i doktor 3 kişi tutuklanırken, 3 katlı diş kliniği ise mühürlendi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bu ilaçları halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya süren kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
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