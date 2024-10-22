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Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi. Biri doktor 3 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı - Resim: 1

İstanbul'da biri diş hekimi 3 kişinin açtıkları kliniğinde yasadışı yollarla ülkeye soktukları ilaç ve cihazları kullandığı tespit edidi.

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Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı - Resim: 2

İlaçları iş yerinin deposundaki gizli bölmede saklayan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet kaçak ilaç ve tıbbi cihaz da ele geçirildi.

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Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı - Resim: 3

Gözaltına alınan 1'i doktor 3 kişi tutuklanırken, 3 katlı diş kliniği ise mühürlendi.

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Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı - Resim: 4

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bu ilaçları halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya süren kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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