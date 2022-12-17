Bir seçim anketinden daha iktidara kötü haber
Artık 6 ay gibi bir sürenin kaldığı 2023 seçimleri öncesinde bir seçim anketi daha açıklandı. Saros Araştırma tarafından açıklanan son kamuoyu araştırma anketi sonuçlarında hem partilerin oy oranlarında hem de Türkiye'de gündemdeki tartışmalara ilişkin seçmenin bakış açısında dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Saros Araştırma Şirketi'nin Kasım ayında yaptığı Türkiye gündemi ve siyaset araştırmasındaki veriler paylaşıldı.
1 / 13
Saros Araştırma şirketinin Kasım ayında yapılan Türkiye gündemi ve siyaset araştırmasındaki veriler dikkat çekici. Hükümetin performansını değerlendiren katılımcılar, iktidarın dış politikada performansını yüzde 43.9 oranında başarısız buldu.
2 / 13
KHK'lıların sorulduğu ankette "Mahkeme kararı ile suçsuz bulunanların görevine geri dönmesi gerektiğini" düşünenlerin oranı yüzde 57.1 olarak ölçüldü.
3 / 13
Kamuya personel alımında yapılan mülakatların ise yüzde 63 oranında yanlış bulunduğu ortaya çıktı.
4 / 13