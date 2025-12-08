Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentte kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kaynak: DHA
Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıkla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.
Kardan dolayı Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı. Esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.
Kar altında yürüyen Ferit Mamedi, "Şu an lapa lapa kar yağıyor. Kar yağışına sevindik. İnşallah bu yıl fazla kar yağar. Kuraklık nedeniyle Türkiye’de zaten su sorunu var. Bunu bölgemizde de hissediyoruz" dedi. (DHA)
