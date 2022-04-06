Bir sektör daha kırmızı alarm verdi! A'dan Z'ye zam geliyor
Son yıllarda üretim maliyetlerinin artış göstermesi hazır giyim sektörünü de etkileyeceği belirtiliyor. Geçen yılın sonuna göre yüzde 60'ı bulan fiyat artışının, bu yaz aylarında yüzde 80'e çıkacağı belirtildi.
Son yıllarda üretim maliyetler iki katına kadar çıktı.
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Enerji ve işçilikteki bu artışların hazır giyim sektöründe ürün fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.
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Sektör temsilcileri 2021 yılının sonunda yüzde 60 olan fiyat artışının, bu yaz aylarında yüzde 80'e çıkacağını söyledi.
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Hammadde fiyatları kurdaki artışın da etkisi ile yüzde 130’a yükselirken toplam girdiler içinde yüzde 35 paya sahip olan işçilik giderleri yüzde 50, enerji giderleri ise 4 kata yakın arttı.
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