Bir sigara izmariti çiftçinin bir yıllık emeğini heba etti!
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hasat bekleyen buğday tarlasında çıkan yangında 100 dekar alan yandı. Felaket sonrası bölgede inceleme yapan Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy, yangının bir sigara izmaritinden çıktığını belirterek "1 yıllık emek 5 dakikalık zevk için yandı'' dedi.
Tekirdağ'da, üreticinin bir yıllık emeği dakikalar içinde kül oldu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde, hasadı henüz yapılmamış altın sarısı buğday tarlalarında çıkan yangın bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Rüzgarın ve kuru havanın da etkisiyle hızla yayılan alevler, tarım arazilerinde ciddi bir zarara neden oldu.
Tarlaların ortasından yükselen yoğun dumanları fark eden duyarlı mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın alınmasının hemen ardından bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri diğer tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçramadan durdurmak için gösterdiği yoğun çaba sonuç verdi ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında, yaklaşık 100 dekar büyüklüğündeki buğday ekili alanın tamamen yanarak zarar gördüğü belirlendi.
"5 Dakikalık Zevk İçin Bir Yıllık Emek Gitti"
Olayın ardından yangın bölgesine bizzat giderek incelemelerde bulunan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, mağdur olan üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının çıkış nedenine dair çarpıcı ve bir o kadar da üzücü bir detayı paylaşan Aksoy, vatandaşların yaz aylarındaki ihmalkârlığına isyan etti.
Aksoy, bölgedeki tehlikenin boyutunu şu sözlerle dile getirdi: "Dikkatsiz bir insanın bir sigara keyfi işte 80 - 100 dönüm alanımızı bu hale getirdi. Vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım. Sizden ricam bunu yayın. Anız yangınlarına karşı, tahıl arazilerinde gezerken veya tatil yaparken 5 dakikalık bir zevk için insanların bir yıllık emeği yanmış oluyor. Allah muhafaza şehirler de yanabilir. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, onun için sahadayız."