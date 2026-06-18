Bir sigara izmariti çiftçinin bir yıllık emeğini heba etti!

Aksoy, bölgedeki tehlikenin boyutunu şu sözlerle dile getirdi: "Dikkatsiz bir insanın bir sigara keyfi işte 80 - 100 dönüm alanımızı bu hale getirdi. Vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım. Sizden ricam bunu yayın. Anız yangınlarına karşı, tahıl arazilerinde gezerken veya tatil yaparken 5 dakikalık bir zevk için insanların bir yıllık emeği yanmış oluyor. Allah muhafaza şehirler de yanabilir. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, onun için sahadayız."