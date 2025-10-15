Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü

Olay, gece saatlerinde Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birbirine bitişik halde olan Rasim K., Muhittin Y. ile Recep D.'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.