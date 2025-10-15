  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü

Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde birbirine bitişik 3 ev ve 4 samanlık, alevlere teslim oldu. Yangında maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA
Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birbirine bitişik halde olan Rasim K., Muhittin Y. ile Recep D.'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 

1 / 6
Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki samanlıklara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 

2 / 6
Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü - Resim: 3

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

3 / 6
Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü - Resim: 4

Yangında can kaybı olmazken 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

4 / 6