Bir sokağı alevler sardı: 3 ev ve 4 samanlık küle döndü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde birbirine bitişik 3 ev ve 4 samanlık, alevlere teslim oldu. Yangında maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Olay, gece saatlerinde Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birbirine bitişik halde olan Rasim K., Muhittin Y. ile Recep D.'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki samanlıklara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı olmazken 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.
