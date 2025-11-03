Bir sürücü otomobiliyle fırına dalıp ortalığı savaş yerine çevirdi
Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ekmek fırınına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki İ.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu M.Y.'ye ait ekmek fırınına daldı.
Çarpmanın etkisiyle fırından alışveriş yapan bir kadın, iki fırın çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek ekmek fırınına girdiği ve içerdekilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
