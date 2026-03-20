Bir taksi yağışlı havada su kanalına uçtu: 3 kişi öldü, 1 de yaralı var
İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış, Pendik'te trafik faciasını beraberinde getirdi. Kurtköy istikametinde seyir halindeki bir ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu faciaya sürüklendi. Feci kazada, araçta bulunan 3 yolcu hayatını kaybetti, 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Pendik TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre; aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan araç, bariyerleri aşarak yol kenarındaki su kanalına düştü.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, taksi içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç içinde sıkışan bir yolcu, itfaiyenin kesici aletlerle yaptığı operasyon sonucu çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak fren izlerini ve aracın girdiği açıyı raporladı. Kazanın teknik bir arıza mı yoksa tamamen hava muhalefeti kaynaklı mı olduğu, yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netleşecek.