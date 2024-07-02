Bir tarafta kavurucu sıcaklar, diğer tarafta yağış, fırtına, sel ve su baskınları...
Meteoroloji önümüzdeki 5 güne dair hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre batı illerimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derece kadar üstüne çıkması beklenirken, pek çok ilimiz için ise sel ve su baskını gibi olumsuzluklara neden olabilecek sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Öte yandan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji ayrıca yağışların, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiği için sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.