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  3. 05 Ekim 2020 16:47

Bir tarafta kış, bir tarafta yaz! Mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Termometrelerin 34 dereceyi gördüğü kentte sıcaktan bunalanlar soluğu sahilde aldı.

Bir tarafta kış, bir tarafta yaz! Mevsimin ilk karı yağdı

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı.

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Bir tarafta kış, bir tarafta yaz! Mevsimin ilk karı yağdı

Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

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Bir tarafta kış, bir tarafta yaz! Mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

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Bir tarafta kış, bir tarafta yaz! Mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan’da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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