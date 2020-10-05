Bir tarafta kış, bir tarafta yaz! Mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Termometrelerin 34 dereceyi gördüğü kentte sıcaktan bunalanlar soluğu sahilde aldı.
Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı.
Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye’de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.