Bir ülke diken üstünde: Dünyanın en zehirli yılanı hayvan bahçesinden kaçtı

Hayvanat bahçesinden dışarı çıkma ihtimali bulunmadığının altını çizen Wahlston, “Akıllı olduğu ortaya çıktı. Dışarı kaçma ihtimali yok. Varsayımsal olarak dışarı çıksa bile o kadar soğuk ki hemen uyuklayacak.Yine de dikkatli olun” dedi. Hayvanat bahçesi müdürü ayrıca kral kobraların genellikle oldukça sakin olduklarını ve saldırma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.