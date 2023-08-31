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Bir ülke şokta! 63 kişi yanarak can verdi

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bir binada çıkan yangında 63 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bir ülke şokta! 63 kişi yanarak can verdi - Resim: 1

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi tarafından yapılan açıklamada, çok katlı bir binada çıkan yangında 63 kişi hayatını kaybettiği, 43 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

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Bir ülke şokta! 63 kişi yanarak can verdi - Resim: 2

Yangının çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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Bir ülke şokta! 63 kişi yanarak can verdi - Resim: 3
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Bir ülke şokta! 63 kişi yanarak can verdi - Resim: 4
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