Bir ülke şokta! 63 kişi yanarak can verdi
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bir binada çıkan yangında 63 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi tarafından yapılan açıklamada, çok katlı bir binada çıkan yangında 63 kişi hayatını kaybettiği, 43 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Yangının çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
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