Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı
Avustralya’nın Melbourne şehrinde, yetkililerin güvenlik riskleri oluşturduğunu açıklamasından sonra kiralık elektrikli scooter’lar yasaklandı.
BBC’nin haberine göre 2022’den bu yana meydana gelen yüzlerce scooter kazası, halktan gelen şikayetlere ve öfkeye neden oldu.
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Melbourne belediye başkanı bazı scooter sürücülerinin hatalı davranışlarından ‘bıktığını’ belirterek “Çok fazla insan yaya kaldırımında sürüyor. İnsanlar scooter’ları düzgün park etmiyor. Çöp gibi şehrin dört bir yanına dağılıyorlar” dedi.
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Şehrin belediye meclis üyeleri altıya karşı dört oyla scooter’ların yasaklanmasına karar verdi.
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Scooter kiralayan ‘Lime’ ve ‘Neuron’ şirketlerine 30 gün içerisinde araçlarını kaldırması bildirildi.
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