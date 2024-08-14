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Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı

Avustralya’nın Melbourne şehrinde, yetkililerin güvenlik riskleri oluşturduğunu açıklamasından sonra kiralık elektrikli scooter’lar yasaklandı.

Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı - Resim: 1

BBC’nin haberine göre 2022’den bu yana meydana gelen yüzlerce scooter kazası, halktan gelen şikayetlere ve öfkeye neden oldu.

 

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Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı - Resim: 2

 Melbourne belediye başkanı bazı scooter sürücülerinin hatalı davranışlarından ‘bıktığını’ belirterek “Çok fazla insan yaya kaldırımında sürüyor. İnsanlar scooter’ları düzgün park etmiyor. Çöp gibi şehrin dört bir yanına dağılıyorlar” dedi.

 

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Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı - Resim: 3

Şehrin belediye meclis üyeleri altıya karşı dört oyla scooter’ların yasaklanmasına karar verdi.

 

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Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı - Resim: 4

Scooter kiralayan ‘Lime’ ve ‘Neuron’ şirketlerine 30 gün içerisinde araçlarını kaldırması bildirildi.

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