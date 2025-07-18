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Bir vahşet daha! Sevgilisinin boğazını keserek öldürdü

Eskişehir'de 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu kadın, tartıştığı aynı ülke vatandaşı A.S. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Kaynak: DHA
Bir vahşet daha! Sevgilisinin boğazını keserek öldürdü - Resim: 1

Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında oturan S.S.K. (29), 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında sevgilisi Afganistan uyruklu A.S. (37) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. 

 

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Bir vahşet daha! Sevgilisinin boğazını keserek öldürdü - Resim: 2

Kadının engelli oğlunun evde olduğu sırada ikili arasında çıkan kavgada A.S., S.S.K.'in boğazını bıçakla kesip kaçtı. İhbarla gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde S.S.K.'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bir vahşet daha! Sevgilisinin boğazını keserek öldürdü - Resim: 3

SAKARYA'DA YAKALANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Evden çıkış saati belirlenen A.S.'nin Sakarya'ya kaçtığı belirlendi. Eskişehir ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda A.S., saklandığı evde yakalandı. Eskişehir'e getirilen A.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bir vahşet daha! Sevgilisinin boğazını keserek öldürdü - Resim: 4

Mahalle sakinlerinden emekli zabit katibi S.A. (67), Afganistan uyruklu kadının engelli çocuğuyla birlikte yaşadığını ifade ederek, "Beyinin, kadını boynundan kestiğini, birkaç yerden de bıçakladığını duydum" dedi.

 

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