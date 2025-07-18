Bir vahşet daha! Sevgilisinin boğazını keserek öldürdü

Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında oturan S.S.K. (29), 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında sevgilisi Afganistan uyruklu A.S. (37) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.