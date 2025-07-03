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  4. Bir yanda yangın, diğer yanda kavurucu sıcaklar, öte yanda sağanak yağış, sel, su baskınları!

Bir yanda yangın, diğer yanda kavurucu sıcaklar, öte yanda sağanak yağış, sel, su baskınları

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış hayatı alt üst etti. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi.

Kaynak: DHA
Bir yanda yangın, diğer yanda kavurucu sıcaklar, öte yanda sağanak yağış, sel, su baskınları - Resim: 1

Trabzon’un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. 

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Bir yanda yangın, diğer yanda kavurucu sıcaklar, öte yanda sağanak yağış, sel, su baskınları - Resim: 2

İlçede öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak Orta Mahalle’nin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarında su birikintileri oluşturdu. 

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Bir yanda yangın, diğer yanda kavurucu sıcaklar, öte yanda sağanak yağış, sel, su baskınları - Resim: 3

Taşan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye TİSKİ, itfaiye ve Sürmene Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tıkanan hatlar kısa sürede açılarak taşkınlar kontrol altına alındı. (DHA)

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Bir yanda yangın, diğer yanda kavurucu sıcaklar, öte yanda sağanak yağış, sel, su baskınları - Resim: 4
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