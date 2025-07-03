Bir yanda yangın, diğer yanda kavurucu sıcaklar, öte yanda sağanak yağış, sel, su baskınları

Taşan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye TİSKİ, itfaiye ve Sürmene Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tıkanan hatlar kısa sürede açılarak taşkınlar kontrol altına alındı. (DHA)