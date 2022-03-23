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  4. Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti!

Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti!

İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.

Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti! - Resim: 1

Olay, öğlen saatlerinde Güngören’de yaşandı. Türkiye'de yasaklı türler olarak belirlenen, pitbull cinsi bir köpek ağızlıksız bir şekilde gezdirilirken, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı.

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Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti! - Resim: 2

VATANDAŞLAR ZOR KURTARDI
Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu.

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Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti! - Resim: 3

Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı.

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Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti! - Resim: 4

Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

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