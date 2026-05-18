Bir yıl önce kaybolan kadın vahşete kurban gitmiş! Katil zanlısı tanıdık çıktı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki kadının, cezaevinden firar eden eski eşi M.T. tarafından başından vurularak öldürüldüğü ve dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaklaşık bir yıldır sırrını koruyan kayıp kadın vakası, jandarma ekiplerinin iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü soruşturma sonucunda korkunç bir cinayet dosyasına dönüştü.
Olay, geçen yıl 27 Haziran’da Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. M.B., 2 çocuğuyla evdeyken cezaevinden izinli çıkan boşandığı M.T. tarafından alınarak götürüldü. Geri dönmeyen B.’dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada firari duruma düşen T. da 3 gün sonra yakalandı. Boşandığı eşinin kayıp olduğu sorulan T., bilgisinin olmadığını söyledi. T., tekrar cezaevine gönderildi.
Kemik parçaları bulundu
Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Erol koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) eşliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçedeki tüm özel ve kamuya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. HTS kayıtları da incelemeye alındı. Kayıp B.'ın yakınları ve gidebileceği noktaları tek tek araştırıldı. Ekipler, 16 Eylül 2025’te İnsuyu Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında bir kısmı toprağın yüzeyine çıkan gömülü kafatası ve kemik parçalarına ulaştı.
DNA örnekleri alındı
Bulunan kafatası ve kemik parçalarının B.'a ait olabileceği değerlendirilerek ailesinden DNA örnekleri alınıp İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan teste, bulunan parçaların B.'a ait olduğu belirlendi.