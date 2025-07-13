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Bir yılan saldırısı daha... Bacağını ısıran yılanla hastaneye gitti

Bursa'da bir kişi kaldığı çadırda sol bacağını ısıran yılanı öldürüp poşete koyduktan sonra hastaneye gitti.

Kaynak: DHA
Bir yılan saldırısı daha... Bacağını ısıran yılanla hastaneye gitti - Resim: 1

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda meydana geldi. Ahmet K., çadırına 1,5 metre boyundaki boz yılanı görerek çıkarmak istedi

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Bir yılan saldırısı daha... Bacağını ısıran yılanla hastaneye gitti - Resim: 2

. Bu sırada yılan, Ahmet K.’yi sol bacağından ısırdı. Yanında bulunan çapa ile yılanı öldüren Ahmet K., onu koyduğu poşetle hem incelenmesi hem de kendi tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi’ne gitti.  Yılanın zehirsiz olduğu belirtildi. Burada tedavi altına alınan Ahmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Bir yılan saldırısı daha... Bacağını ısıran yılanla hastaneye gitti - Resim: 3
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