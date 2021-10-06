Bir zamanlar balık tutuluyordu... Baraj gölü tarla oldu!
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan Karacalar Barajı'nda su seviyesi dibi gördü. Suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekilen gölün zemininde çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı.
Sivas'ın Ulaş İlçesine 15 kilometre uzaklıktaki Karacalar ile Yapalı köyleri arasındaki, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan 2001 yılı yapımı Karacalar barajı'nda son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı.
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Baraj gölünün suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Daha önce suyun yakınında bulunan Yapalı köyü ile sulu zemin arasında ise 1 kilometrelik fark oluştu.
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Gölün zeminindeki çatlaklar dikkat çekerken, suların çekildiği yerlerin bir kısmını çevre köylüler tarım arazisi olarak kullanmaya başladı.
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Barajın ilk yapıldığı yıllardaki doluluk oranı ile şimdiki durumu arasındaki fark, uydu görüntülerine de net şekilde yansıdı.
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