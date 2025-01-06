Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar
Suriye'nin başkenti Şam'da 70 bin kişinin yaşadığı ancak iç savaşla birlikte enkaza dönen Kabun mahallesi havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ağır çatışmalara sahne oldu.
1 / 7
Savaşla birlikte başkent Şam'ın birçok mahallesi yerle bir olurken çok sayıda yerleşim yeri de enkaza döndü.
2 / 7
Şam'ın kuzeyinde bulunan Kabun mahallesi de bombalamalarla birlikte enkaza dönen mahallelerden biri oldu.
3 / 7
Savaştan önce 70 bine yakın insanın yaşadığı Kabun Mahallesi dron ile havadan görüntülendi.
4 / 7