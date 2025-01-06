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Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar

Suriye'nin başkenti Şam'da 70 bin kişinin yaşadığı ancak iç savaşla birlikte enkaza dönen Kabun mahallesi havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar - Resim: 1

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ağır çatışmalara sahne oldu. 

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Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar - Resim: 2

Savaşla birlikte başkent Şam'ın birçok mahallesi yerle bir olurken çok sayıda yerleşim yeri de enkaza döndü. 

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Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar - Resim: 3

Şam'ın kuzeyinde bulunan Kabun mahallesi de bombalamalarla birlikte enkaza dönen mahallelerden biri oldu. 

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Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar - Resim: 4

Savaştan önce 70 bine yakın insanın yaşadığı Kabun Mahallesi dron ile havadan görüntülendi. 

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