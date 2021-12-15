Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sütyensiz pozlarıyla gündeme geldi
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile geniş kitlelerce tanınan Selin Yeninci, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir lansmana katılan Selin Yeninci, göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Yeninci, bu defa sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı.
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Yeninci'nin cesur paylaşımına ''Biz seni dizideki halinle sevdik''
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