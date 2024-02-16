Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu

Cürek Köyü Muhtarı İhsan Aydoğan, kasabanın adeta bir yaşam merkezi olduğunu ifade ettiğini söyleyerek, “ Şuanda eski demir çelik Cürek Sosyal sitesindeyiz. Burada olmayan yoktu. İlkokulu, ortaokulu, camisi, idari binası, sinema salonu, hastanesi ve postanesiyle mükemmel bir yerdi. Şuanda atıl bir durumda. Özelleştirildi, özelleştirildikten sonra alan firma burasıyla ilgilenmedi. Geçmişte yaklaşık 2 bin kişi yaşıyordu. Kimisi emekli oldu, yaşam şartları ve maden de olmayınca kimisi terk etti. İş olmayacağını düşünerek gurbete gittiler. Buranın bakıcıları vardı. Yaşam merkeziydi burası. Şuanda ıssız ve terkedilmiş durumda. 2003’ten sonra bu hale geldi” dedi.