Bir zamanların olmazsa olmazı geri döndü: Esnaf artık randevuyla çalışıyor

Kendisinin 23 yıl aradan sonra tekrar yorgancılık yapmaya başladığını ifade eden Aşgın, "Biz bu işe 1980 yılında ağabeyimin sayesinde başladık. Ancak 1984 yılında çeşitli sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Yaklaşık 4 yıllık bir tecrübem olmuştu. Ardından 16 yıl boyunca sebzecilik yaptım fakat sağlık sorunlarım nedeniyle o işi de bırakmak durumunda kaldım. 2007 yılında komşum bana, 'senin elinde bir mesleğin var, benim yorganları dikmekten başla' diyerek hem azarladı hem de moral verdi. Bunun üzerine kapının önünde yorgan dikmeye başladım. Yaptığım işi görenler ilgilendi, evin önü adeta bir dükkan oldu. Ancak hava şartları nedeniyle açık alanda çalışmak zorlaştı, ben de aynı yıl içinde bir dükkan kiraladım. O günden bu yana, 18 yıldır aralıksız olarak bu işi yapıyorum" dedi.