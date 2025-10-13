Bir zamanların olmazsa olmazı geri döndü: Esnaf artık randevuyla çalışıyor
Çorum'da elyaftan vazgeçen vatandaşların yün yataklara yönelmesi, yorgancıların yüzünü yeniden güldürmeye başladı.
Çorum'da bir dönem en çok ilgi duyulan meslekler arasında yer alan yorgancılık, hazır ve elyaf yatak, yorganların moda haline gelmesiyle yok olmaya yüz tutmuştu.
Son dönemde vatandaşların yeniden doğal ürünlere yönelmek istemesi, yok olmayla karşı karşıya kalan yorgancıların mesleğini yeniden hareketlendirdi. Çorum'da 18 yıldır yorgancılık yapan 59 yaşındaki Kazım Aşgın, artan yoğunluk sebebiyle müşterilerinin sıraya girdiğini ve randevu sistemiyle çalıştıklarını dile getirdi.
Çırak yetiştiremediklerini ifade eden Aşgın, her geçen gün ilginin arttığı mesleğin yeni ustaların yetişmemesi durumunda yok olabileceğini ifade etti.
Kendisinin 23 yıl aradan sonra tekrar yorgancılık yapmaya başladığını ifade eden Aşgın, "Biz bu işe 1980 yılında ağabeyimin sayesinde başladık. Ancak 1984 yılında çeşitli sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Yaklaşık 4 yıllık bir tecrübem olmuştu. Ardından 16 yıl boyunca sebzecilik yaptım fakat sağlık sorunlarım nedeniyle o işi de bırakmak durumunda kaldım. 2007 yılında komşum bana, 'senin elinde bir mesleğin var, benim yorganları dikmekten başla' diyerek hem azarladı hem de moral verdi. Bunun üzerine kapının önünde yorgan dikmeye başladım. Yaptığım işi görenler ilgilendi, evin önü adeta bir dükkan oldu. Ancak hava şartları nedeniyle açık alanda çalışmak zorlaştı, ben de aynı yıl içinde bir dükkan kiraladım. O günden bu yana, 18 yıldır aralıksız olarak bu işi yapıyorum" dedi.