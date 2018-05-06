Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular
İstanbul'da Renkli Koşu Festivali yağmur yağışına rağmen renkli görüntülere sahne oldu.
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde yapıldı. Renkli gıda boyası olan mısır nişastasıyla boyanan koşucular, sağanak yağmur altında 5 kilometre koştular.
Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında, İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde düzenlendi. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen koşuya, her yaştan binlerce kişi katıldı.
Festivalin katılımcıları, sabah saatlerinde Caddebostan Sahili'nde kurulan "Color Sky 5k" standı önünde koşucu paketlerini almak üzere kuyruk oluşturdu. Koşuya özel tişört ve gıda boyalarını alan katılımcılar, daha sonra festival için oluşturulmuş platform ve çevresinde DJ eşliğinde müzikle eğlendi.