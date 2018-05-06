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  3. 06 Mayıs 2018 15:52

Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

İstanbul'da Renkli Koşu Festivali yağmur yağışına rağmen renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde yapıldı. Renkli gıda boyası olan mısır nişastasıyla boyanan koşucular, sağanak yağmur altında 5 kilometre koştular.

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Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında, İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde düzenlendi. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen koşuya, her yaştan binlerce kişi katıldı.

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Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

Festivalin katılımcıları, sabah saatlerinde Caddebostan Sahili'nde kurulan "Color Sky 5k" standı önünde koşucu paketlerini almak üzere kuyruk oluşturdu. Koşuya özel tişört ve gıda boyalarını alan katılımcılar, daha sonra festival için oluşturulmuş platform ve çevresinde DJ eşliğinde müzikle eğlendi.

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Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

Ellerindeki gıda boyalarıyla birbirlerini çeşitli renklere boyayan katılımcılar, yağmura rağmen dansçılarla zumba yaptılar. Saat 12.15 sıralarında ise ilk grup, trafiğe kapatılan yolda koşuya başladı.

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