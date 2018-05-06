Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

Festivalin katılımcıları, sabah saatlerinde Caddebostan Sahili'nde kurulan "Color Sky 5k" standı önünde koşucu paketlerini almak üzere kuyruk oluşturdu. Koşuya özel tişört ve gıda boyalarını alan katılımcılar, daha sonra festival için oluşturulmuş platform ve çevresinde DJ eşliğinde müzikle eğlendi.