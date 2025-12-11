Biri 18 diğeri 19 yaşındaki iki gencin ''kız meselesi'' tartışması cinayetle bitti

Olay, 18 Eylül'de Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette çalışan T.Y. (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Y.T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle bir süre konuştu. İçerideki müşterinin çıkmasını bekleyen Y.T., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek T.Y.’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan T.Y., yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti.