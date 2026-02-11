  1. Anasayfa
  Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... Hatay'da inşaat temelinde feci halde can verdiler!

Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... Hatay'da inşaat temelinde feci halde can verdiler

Hatay'da yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşen biri 3 diğeri 5 yaşındaki iki kardeş hayatlarını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, akşam saatlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi'nde meydana geldi.

Evlerinin yakınında sokakta oynayan Ömer ve kardeşi İsmail, yağışlı hava nedeniyle suyla dolan yaklaşık bir metre derinliğindeki inşaat temeline düştü.

Çevredekilerin seslenmesiyle hızla inşaat temeline koşan baba E.S., sudaki çocuklarını bilinçleri kapalı halde çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

