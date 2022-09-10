Biri bitmeden diğeri başlıyor! Uzmanlar uyardı: ''Bol virüslü çok zor bir kış geliyor!''

Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminde sadece koronavirüsle uğraştıklarını, diğer enfeksiyonların tek tük görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Somer, "Mevsimsel ishaller görülüyordu arada. Virüslerin böyle bir özelliği vardır, ölümcüllükleri azalıp yayılımı artınca, diğer virüsler de tekrar ortaya çıkmaya başlar. Biz bu sene yazın, normalde sonbahar ve kış mevsimde görmeyi beklediğimiz birçok virüs hastalığı ile uğraştık. Önce nezleye neden olan rinovirüs çok fazla gördük ki çok ağır vakalar geliyordu. Bu servis bronşiolit ya da zatürre benzeri hastalarla dolmuştu. Küçücük bebekler, yeni doğan dönemindeki bir haftalık, bir aylık bebekleri yatırdık. Bazılarını solunum makinasına bağladık, yoğun bakımda takip ettik. Arkasından başka virüsler çıktı; arada tek tük koronavirüs çıktığı da oldu. Temmuz Ağustos'ta ise tüm Türkiye ile birlikte koronavirüs vakaları da arttı. Ama koronavirüsler diğerlerinden farklı olarak daha hafif seyrediyor. Şu anda derdimiz daha çok parainfluenza tip 1 dediğimiz bir virüs. Geçen hafta servisin yarısı parainfluenza vakalarıyla doluydu. Bu da havlar tarzda öksürükle seyreden, krup dediğimiz larenjite yol açıyor. Ama akciğere de inebiliyor ve ağır seyredebiliyor. Allah'tan ölümcül değil" diye konuştu.