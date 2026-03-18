Biri Lamborghini, diğeri Ferrari... Trafiğin ''lüks'' magandalarının cezası belli oldu
Bursa'da Lamborghini ve Ferrari ile trafik güvenliğini hiçe sayan trafik magandaları emniyetin radarına yakalandı. Trafikte makas atıp kırmızı ışıkta geçen ultra lüks araç sürücülerine ceza yağdı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesi, 11 Eylül Bulvarı üzerinde geçtiğimiz saatlerde yaşanan trafik terörü, polis ekiplerinin kararlı müdahalesiyle son buldu. Milyonluk araçlarıyla yolları adeta pist alanına çeviren iki sürücü, hem ceplerinden hem de ehliyetlerinden oldu. İddiaya göre, Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki spor otomobilin sürücüleri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeli manevralara başladı. Ani şerit değişiklikleri (makas) yaparak diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan lüks araçlar, durmayarak kırmızı ışık ihlali de yaptı. Çevredeki sürücülerin korku dolu bakışları arasında ilerleyen araçların o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Plaka tanıma sistemleri ve görüntü analizleri sonucu sürücülerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Emniyete çağrılan sürücülere;
Makas atmak,
Kırmızı ışık ihlali,
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek,
Yakın takip,
Kamunun huzurunu bozmak, suçlarından toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.
Para cezasının yanı sıra, her iki sürücünün de sürücü belgelerine 60 gün (2 ay) süreyle el konuldu. Araçların lüks olması veya fiyatı, yasalar önünde bir ayrıcalık sağlamazken; emniyet yetkilileri bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.