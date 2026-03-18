Biri Lamborghini, diğeri Ferrari... Trafiğin ''lüks'' magandalarının cezası belli oldu

Bursa’nın Yıldırım ilçesi, 11 Eylül Bulvarı üzerinde geçtiğimiz saatlerde yaşanan trafik terörü, polis ekiplerinin kararlı müdahalesiyle son buldu. Milyonluk araçlarıyla yolları adeta pist alanına çeviren iki sürücü, hem ceplerinden hem de ehliyetlerinden oldu. İddiaya göre, Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki spor otomobilin sürücüleri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeli manevralara başladı. Ani şerit değişiklikleri (makas) yaparak diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan lüks araçlar, durmayarak kırmızı ışık ihlali de yaptı. Çevredeki sürücülerin korku dolu bakışları arasında ilerleyen araçların o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.