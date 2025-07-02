Biri sönüyor, diğeri başlıyor! İzmir Çeşme'de orman yangını

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 18 helikopter havadan alevleri söndürmeye çalışırken, karadan da 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile ekipler alevlerin daha da yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.