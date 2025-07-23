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Biri sönüyor, diğeri başlıyor: Sakarya'da yeni orman yangını

Sakarya'nın Gevye ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan yangın kontrol altına alınırken, başka bir noktada yangın başladı. Yangın nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: DHA
Biri sönüyor, diğeri başlıyor: Sakarya'da yeni orman yangını - Resim: 1

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı. 

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Biri sönüyor, diğeri başlıyor: Sakarya'da yeni orman yangını - Resim: 2

İhbarla bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri sevk edildi. 

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Biri sönüyor, diğeri başlıyor: Sakarya'da yeni orman yangını - Resim: 3

Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun mücadele yürütüyor.

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Biri sönüyor, diğeri başlıyor: Sakarya'da yeni orman yangını - Resim: 4

Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve dumanın kısa sürede gökyüzünü kapladığını belirtti. 

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