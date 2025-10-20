Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan ve biri uzman çavuş, 2 kişinimn öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı korkunç saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.
Edremit'te dün gece 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş K.E.'nin tabancayla öldürüldüğünü bir otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.
Şüpheli M.E., gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı. M.E., Akçay Kavşağı’ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden M.E., burada D.C. ve R.Ö.'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden M.E., burada da evin önündeki G.Ç.'ı ateş edip, öldürdü, M.N.'i ise yaraladı. M.E., daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de R.K.'yı yaraladı.
Polis ekipleri, şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan M.E. ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Saldırgan M.E.'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.
Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.