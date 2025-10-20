Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı!

Şüpheli M.E., gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı. M.E., Akçay Kavşağı’ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden M.E., burada D.C. ve R.Ö.'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden M.E., burada da evin önündeki G.Ç.'ı ateş edip, öldürdü, M.N.'i ise yaraladı. M.E., daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de R.K.'yı yaraladı.