Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız? İşte en basit yolu
Hollanda'da yapılan bir araştırma, birinin yalan söylediğini anlamanın aslında ne kadar basit olduğunu ortaya koydu.
Bazen birinin size yalan söylediğini anlamak zordur. Size karşı dürüst olup olunmadığını anlamak için o kişinin mimiklerine, el kol hareketlerine bakar veya tutarsız bilgilerden çıkarım yapmaya çalışırsınız.
Hollandalı bilim insanları, birinin size yalan söyleyip söylemediğini anlamak için bir şeye dikkat etmenizi öneriyor: Ayrıntı eksikliği.
AYRINTI DÜZEYİNE ODAKLANIN
Kimi zaman kişinin davranışlarından yalan söyleyip söylemediğini anlayabilirsiniz ancak sözlü olarak dile getirilen ifadelerde bazı ayrıntılar eksik ise o kişinin dürüstlüğünü sorgulayabilirsiniz. Bu kişilerin söylediklerindeki ayrıntı düzeyine odaklanmanın en iyi taktik olduğu vurgulanıyor.
SORULARI ÇALMA TESTİ
Independent'ın haberine göre, bilimsel dergi Nature Human Behaviour'da yayımlanan araştırmada, deneye katılan kişiler yalancı ve masum olmak üzere iki gruba ayrıldı. Suçlu grup, bir dolaptan sınav sorularını çalmakla görevlendirildi ve daha sonra bu konuda yalan söylemek zorunda kaldı. Masum grup ise yalnızca kampüste vakit geçirdi.
AYIRT ETMEK MÜMKÜN MÜ?
Soruların çalınmasıyla ilgili soruşturmada iki grubun da ifadesine başvuruldu ve bu ifadeler ayrı bir katılımcı grubuna izletildi. Bu katılımcılar, hangi grubun yalan, hangisinin doğru söylediğini anlamaya çalıştı.
İlk olarak katılımcılara herhangi bir ipucu değerlendirmekte özgür oldukları söylendi. Bunun sonucunda katılımcıların tahminlerinin neredeyse şansa dayalı olduğu tespit edildi.