  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bit pazarı değil İstanbul Havalimanı! Ele geçirilenler böyle sergilendi

Bit pazarı değil İstanbul Havalimanı! Ele geçirilenler böyle sergilendi

İstanbul Havalimanı'nda son bir ayda yapılan denetimlerde piyasa değeri toplam 26 milyon lira olan kürk, cep telefonu, ilaç, silah ve kılıçlar ele geçirdi.

Bit pazarı değil İstanbul Havalimanı! Ele geçirilenler böyle sergilendi - Resim: 1

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

1 / 9
Bit pazarı değil İstanbul Havalimanı! Ele geçirilenler böyle sergilendi - Resim: 2

Emniyet ekiplerinin havalimanı içerisinde yaptığı denetimlerde, elektronik sigaradan, kozmetik malzemeleri, kol çantaları ve cep telefonuna kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

2 / 9
Bit pazarı değil İstanbul Havalimanı! Ele geçirilenler böyle sergilendi - Resim: 3

Ekiplerin bir ay süresince yaptığı çalışmalarda, 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.

3 / 9
Bit pazarı değil İstanbul Havalimanı! Ele geçirilenler böyle sergilendi - Resim: 4

Ekipler, 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcudan, Sağlık Bakanlığı izni olmadan Türkiye'den çıkışı yasak çok sayıda tıbbi malzemeyi de ele geçirdi.

4 / 9