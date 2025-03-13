''Bit pazarı''na tarihi geçmiş yiyecek ve içecek baskını

Zabıta ekipleri birkaç saat sonra aynı pazar alanında gerçekleştirdiği denetimlerde ise yine son kullanma tarihi geçmiş soğuk çay, pasta altı, meyveli yoğurt, puding ve takviye edici gıda ürünlerinin satışını engelledi. Ekipler, tespit edilen tüm ürünlere el koydu.