Bitcoin için çok ses getirecek tahmin
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin tahminini açıkladı.
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, Bitcoin için uçuk bir tahminde bulundu.
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Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Fink, egemen varlık fonlarının portföylerinin yüzde 2 ile yüzde 5'ini kriptoya ayırması durumunda Bitcoin'in fiyatının 700 bin dolara yükselebileceğini öne sürdü.
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Bloomberg'e konuşan Fink, yatırımcıların yüksek enflasyonun bittiğini düşünmekte çok aceleci davrandığını belirtti.
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Dünya için en büyük riskin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Fink, "Gerçekten enflasyonun yükseleceği bir senaryo görebiliyorum." dedi.
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