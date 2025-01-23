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Bitcoin için çok ses getirecek tahmin

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin tahminini açıkladı.

Bitcoin için çok ses getirecek tahmin - Resim: 1

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, Bitcoin için uçuk bir tahminde bulundu.

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Bitcoin için çok ses getirecek tahmin - Resim: 2

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Fink, egemen varlık fonlarının portföylerinin yüzde 2 ile yüzde 5'ini kriptoya ayırması durumunda Bitcoin'in fiyatının 700 bin dolara yükselebileceğini öne sürdü.

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Bitcoin için çok ses getirecek tahmin - Resim: 3

Bloomberg'e konuşan Fink, yatırımcıların yüksek enflasyonun bittiğini düşünmekte çok aceleci davrandığını belirtti.

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Bitcoin için çok ses getirecek tahmin - Resim: 4

Dünya için en büyük riskin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Fink, "Gerçekten enflasyonun yükseleceği bir senaryo görebiliyorum." dedi.

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