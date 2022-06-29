Bitcoin için şoke eden tahmin! Böylesi ilk kez söylendi
Kripto para piyasalarında düşüş sürüyor. Ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, Bitcoin'de beklediği seviyeyi açıkladı.
Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasalar haftanın üçüncü gününde de düşüyor.
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Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.3 düşerek 936 trilyon dolara geriledi.
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Saat 14.45 itibariyle Bitcoin yüzde 4.5 düştü. BTC'nin fiyatı 20 bin 77 dolara gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 40.92 seviyelerinde.
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Ethereum cephesinde de sert düşüş var. ETH'nin fiyatı yüzde 8.9 düşerek bin 116 dolara geriledi.
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