Bitcoin ve Ethereum için 2025 tahminleri belli oldu
Kripto para borsası Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, kripto para piyasalarında 2025 yılına ilişkin tahminleri değerlendirdi. Bitcoin ve Ethereum için hedef fiyat belli oldu.
Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, kripto varlık yöneticisi Bitwise tarafından yayımlanan raporu değerlendirdi. Sönmez, “Bitcoin için hedef fiyat 200 bin dolar olarak belirlenirken, Ethereum’un da 7 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyeceği belirtildi. Rapor, stabilcoin'lerden gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna, kripto varlık piyasalarında güncel temaların geleceğine ilişkin iyimser bir görünüm çizdi” dedi.
Kafkas Sönmez, “Kasım ayının başından bu yana süren iyimserlik, 2025 beklentilerine de yansıyor. Söz konusu raporda en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy’nin Nasdaq-100 endeksine dahil edileceği öngörülmüştü. Yıl bitmeden bu öngörü gerçekleşti ve MSTR koduyla işlem gören MicroStrategy, 23 Aralık’ta Nasdaq’da listelenen ve en büyük finans dışı şirketleri izleyen Nasdaq-100 endeksine katılacak. Birbiri ardına gelen olumlu gelişmeler, iyimser beklentileri gerçeğe daha da yaklaştırıyor” diye konuştu.
‘BORSA YATIRIM FONLARI DAHA ÇOK İLGİ GÖRECEK’
Ocak 2024’te onaylanarak işlem görmeye başlayan spot Bitcoin borsa yatırım fonları 5 ila 15 milyar dolar arasında değişen beklentileri aşmayı başardı. 2025 öngörülerine yer verilen raporda, spot Bitcoin yatırım fonlarının da altın ETF’leri gibi davranacağı, yıllar geçtikçe talebin güçlenerek artacağı tahmin edildi.
Dünyaca ünlü geleneksel finans kuruluşlarında çalışan varlık yöneticilerinin bu yeni yatırım araçlarını tavsiye edebilme iznini yeni yeni alabildiklerini dile getiren Kafkas Sönmez, “Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle geleneksel yatırımcıların gözünde meşruiyeti daha da artan Bitcoin ve Ethereum tabanlı yatırım araçları için beklentiler yüksek. Ethereum ETF’nin son 16 günde elde ettiği performans da bu beklentileri haklı çıkarıyor. Spot Ethereum ETF’ler, Bitcoin’e kıyasla daha az talep gördü. Ancak geçtiğimiz 16 günde, yalnızca BlackRock'ın Ethereum ETF'sinin 1,5 milyar dolar sıcak parayı çektiği biliniyor. Pek çok geleneksel yatırımcı kripto para birimlerini küçük paylarla portföylerine aldı. Buradaki yükselişten yararlanmak isteyenler, borsa yatırım ürünleri üzerinden kripto tahsislerini artırabilir. Öte yandan rapora göre kripto varlık sahibi ülke sayısının da ikiye katlanması bekleniyor” ifadelerini kullandı.